Supremo rejeita pedido de habeas corpus de Manuel Pinho

O Supremo Tribunal de Justiça rejeitou o pedido de Habeas Corpus de Manuel Pinho esta quarta-feira. O antigo Ministro da Economia pretendia deixar de estar em prisão domiciliária com pulseira eletrónica.



Esta medida de coação havia-lhe sido decretada no âmbito do processo EDP.

"A providência de habeas corpus tem uma natureza excepcional destinada a assegurar o direito à liberdade, mas não é um recurso. É um remédio para ultrapassar situações de prisão decretada a coberto de ilegalidade grosseira, e este remédio não pode ser utilizado para invocar deficiências processuais ou ilegalidades que tenham no recurso a sua sede própria de apreciação", lê-se na decisão a que o CM teve acesso.



Os juízes conselheiros concluem: "De tudo se conclui que o pedido apresentado por Manuel Pinho carece de base factual e legal que o suporte".



O advogado de Manuel Pinho, Ricardo Sá Fernandes, tinha pedido libertação imediata alegando haver "uma situação evidente de abuso de poder e um erro grosseiro na apreciação do requisito do receio do perigo de fuga em que se funda a medida de coação", que foi ainda mais longe: "é um atentado à liberdade" do cliente.