Supremo rejeita reclamação de Salgado para anular coima  de 75 mil euros

O Supremo Tribunal de Justiça rejeitou a reclamação do ex-presidente do BES, Ricardo Salgado, que visava anular uma coima de 75 mil euros do Banco de Portugal. "Indefere-se a reclamação deduzida por Ricardo Espírito Santo Silva Salgado", lê-se no acórdão do Supremo citado pelo ‘Negócios’.



Salgado foi multado por ter financiado ilegalmente o Grupo Alves Ribeiro para a aquisição de ações da Espírito Santo Finantial Group (ESFG). A Relação tinha confirmado a coima e o banqueiro recorreu ao Supremo, que voltou a dar razão ao supervisor. Foi aí que surgiu a reclamação, agora negada.

