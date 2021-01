Maiores cortes salariais do que os anunciados, perda de “direitos civilizacionais” e até acordos de confidencialidade integram a proposta apresentada pela TAP, segundo os sindicatos da aviação ouvidos esta quarta-feira no Parlamento. A companhia recusa fazer qualquer esclarecimento enquanto decorrerem as negociações e o Governo nega estar a ser proibido o direito à greve.