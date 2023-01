As tabelas de retenção na fonte de IRS a aplicar no primeiro semestre ainda vão ser "ajustadas", de modo a não penalizar os trabalhadores que foram aumentados.



Esta necessidade foi esta quarta-feira admitida pelo secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Nuno Félix, após uma reunião com a Federação de Sindicatos da Administração Pública (Fesap), que identificou vários problemas na segunda, na terceira e na quarta posição da tabela de retenção no IRS para os assistentes técnicos da Função Pública, disse ontem José Abraão, líder da Fesap.









