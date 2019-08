TAP admite aterragem com uso de máscaras nos novos aviões A330neo

A TAP admitiu este sábado aoque foram usadas máscaras de emergência pelos pilotos da companhia aérea durante a aterragem de um dos novos aviões A330neo, devido à suspeita de odores."As máscaras foram corretamente usadas, a título meramente preventivo e em conformidade com os procedimentos operacionais estabelecidos face à incerteza da origem do odor", refere a companhia área portuguesa em comunicado.A selfie tirada pelos pilotos , e a que oteve acesso, não deixa margem para dúvidas. Terá sido durante uma aterragem no dia 19 de julho que os pilotos tiraram a fotografia para denunciar a presença de maus cheiros.A TAP garante, no entanto, que "não há qualquer registo de gases tóxicos a bordo dos Airbus A330neo". "Os testes levados a cabo à análise do ar na cabina do avião indicam que a qualidade do ar nos A330neo está claramente dentro dos parâmetros e dos padrões de certificação das aeronaves", acrescenta.As garantias dadas pela empresa de aviação contrastam, porém, com as reclamações de assistentes de bordo e até de alguns pilotos. Depois do Sindicato dos Tripulantes de Cabina já se ter queixado várias vezes dos maus odores e enjoos que os A330neo têm provocado, também um piloto contactado peloconfirmou a existência de "problemas com os aviões". "É uma irresponsabilidade o presidente da TAP (Antonoaldo Neves) dizer que não se passa nada. Até a Airbus está preocupada", sublinha.A aterragem com máscaras "tem acontecido mais vezes", revelou outro comandante. "É um procedimento normal sempre que há suspeita de odores ou fumos", explicou.Ao, a Autoridade Nacional de Aviação Civil disse apenas que está a acompanhar a situação, mas não vê motivos para suspender os voos.O manual de operações de voo da TAP impede que tripulantes e pilotos usem o telemóvel e tirem fotos, mas o gestor Abílio Martins infringe a regra. Osabe que o administrador pede aos assistentes de bordo para tirar fotos durante o voo para fazer publicidade à companhia aérea.