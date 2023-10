TAP com lucros de 203,5 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano

A TAP registou lucros recorde de 203,5 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano e de 180,5 milhões no terceiro trimestre, segundo a informação divulgada esta terça-feira pela companhia aérea.

Numa nota divulgada, a TAP refere que o resultado líquido trimestral foi o mais elevado desde que há registos trimestrais, melhorando em 69,2 milhões de euros em comparação com o terceiro trimestre de 2022 e 179,4 milhões de eurosrelativamente ao período homólogo de 2019 (período antes da pandemia).

As receitas operacionais nos primeiros nove meses do ano chegaram aos 3,2 mil milhões de euros, um "aumento robusto" de 725 milhões (+29,7%) relativamente ao período homólogo de 2022, indica a companhia.



A capacidade superou os níveis pré-crise, atingindo 101%, representando um aumento de 16,5% face aos nove primeiros meses de 2022.



De janeiro a setembro deste ano, a TAP registou um EBITDA Recorrente de 752,4 milhões de euros, com uma margem de 24%, bem como um EBIT Recorrente de 400,7 milhões de euros, com uma margem de 13%.



Mesmo com esta redução - sublinha o comunicado - verificou-se "uma melhoria significativa" do rácio Dívida Financeira Líquida / EBITDA (lucros, antes de juros, impostos, amortizações e depreciações) a 30 de setembro de 2023, atingindo um nível de 2,4x, assinalando "um progresso notável" em relação ao rácio de 3,5x registado no final de 2022.



"Os resultados do 3.º trimestre são encorajadores e validam o foco da organização em executar um bom verão para os nossos passageiros. Estamos a dar sólidos passos para melhorar a robustez das nossas operações e a qualidade do serviço que prestamos aos nossos passageiros, acelerando a recuperação dos dois últimos difíceis anos", sublinha o presidente executivo da TAP, Luis Rodrigues, citado no comunicado.



No terceiro trimestre, o número de passageiros transportados aumentou em 5,2% comparando com o mesmo período de 2022 e houve mais 5,7% de voos do que no período homólogo do ano passado.



Relativamente às receitas do segmento de passageiros, estas registaram um aumento de 179,4 milhões de euros(+17,9%) face ao terceiro trimestre do ano passado para 1.181,3 milhões de euros.



Os custos operacionais recorrentes atingiram os 982,2 milhões de euros, um aumento de 1,7% (mais 16,0 milhões de euros) em comparação com o terceiro trimestre de 2022.



"Esta variação resulta principalmente do aumento dos custos operacionais de tráfego (um aumento de 45,8 milhões ou 20,8%), refletindo maiores níveis de atividade, e do aumento dos custos com o pessoal (de 64,5 milhões ou 60,5%) devido à continuação da reposição da maioria dos cortes sobre as remunerações, contrabalançada maioritariamente pela redução do custo com combustível" (menos 86,4 milhões de euros), refere a empresa.



Quando comparado com o mesmo período de 2019, os custos operacionais recorrentes da TAP aumentaram 7,8%, principalmente "devido ao aumento dos custos com combustíveis e custos operacionais de tráfego", acrescenta.