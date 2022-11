A TAP fechou o terceiro trimestre do ano com lucros de 111,3 milhões de euros, um saldo que diz ser "impulsionado por fortes resultados operacionais e efeitos positivos

da implementação da política de cobertura cambial", e que representa um aumento de 182,8% em relação ao mesmo período de 2021.



Numa nota hoje divulgada, a companhia aérea revela que registou entre julho e setembro "um recorde histórico de receitas operacionais", que ascenderam aos 1,1 mil milhões de euros, "excedendo os níveis pré-crise em 7,5%", o que lhe permitiu alcançar "um desempenho financeiro sem precedentes".

No entanto, no acumulado dos nove meses do ano a transportadora aérea continua a registar prejuízos, desta vez 90,8 milhões.



Os resultados foram divulgados esta quarta-feira junto da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).