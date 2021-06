A TAP assinou contrato com uma empresa criada há três meses por um reformado da companhia aérea, para contornar o facto de não poder contratar diretamente o antigo funcionário.Em causa está a manutenção do simulador do A330 instalado em Cascais, que poderia ser garantida por trabalhadores que estão na lista de despedidos, apurou ojunto de fontes do processo.