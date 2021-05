TAP diz que adiantamentos à Groundforce não ficam saldados antes do fim de julho

A TAP afirma que os adiantamentos que fez à Groundforce não ficam saldados "antes do final do mês de julho", depois de vários sindicatos terem apontado para o fim de maio, na sequência de uma reunião com a empresa.

De acordo com fonte oficial da transportadora, o "ritmo do acerto de contas entre as empresas pressupõe que a dívida relativa aos adiantamentos já feitos pela TAP à Groundforce não ficará totalmente saldada antes do final do mês de julho", sendo que, acrescenta, "no final de maio, o valor previsto a abater à dívida existente é de cerca de 1,6 milhões de euros".

"Como já é do conhecimento geral, a TAP tem sido a única entidade que tem demonstrado disponibilidade para suportar a Groundforce financeiramente, para que esta possa cumprir as suas obrigações de pagamento de impostos e contribuições, assim como os salários dos trabalhadores", afirmou a mesma fonte, ressalvando que "não é prática da TAP a partilha de informação sobre as suas relações comerciais com fornecedores".