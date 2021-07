TAP diz que não tem "quaisquer pagamentos em atraso" à Groundforce

A TAP garantiu este sábado que não tem quaisquer pagamentos em atraso à Groundforce, depois de a empresa de 'handling' ter acusado a companhia aérea de uma dívida de 12 milhões de euros por serviços já prestados.

A greve dos trabalhadores da Groundforce este fim de semana provocou até às 20:30 de sábado, segundo a ANA - Aeroportos de Portugal, o cancelamento de 242 voos no aeroporto de Lisboa, 18 no aeroporto do Porto, seis em Faro, seis na Madeira e quatro no Porto Santo.

Em comunicado divulgado ao fim da tarde de sábado, a Gorundforce afirmou que "bastaria que a TAP pagasse o valor em dívida pelos serviços já prestados para que os salários fossem regularizados", apontando "12 milhões de euros de faturação emitida" e não paga.