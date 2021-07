“TAP está a trabalhar numa solução para pagar subsídios de férias [na Groundforce]”, revela Pedro Nuno Santos

sem que a decisão dependa da vontade do acionista maioritário.





Pedro Nuno Santos participou esta terça-feira numa audição no Parlamento.

O ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, revelou esta terça-feira que a TAP está a "trabalhar numa solução" para pagar os subsídios de férias aos trabalhadores da Groundforce,O ministro das Infraestruturas lamentou a situação vivida durante o fim de semana no aeroporto de Lisboa, com a greve da Groundforce levou ao cancelamento de centenas de voos. "Se há parte que tentou ser solução para sustentar [a Groundforce] foi a TAP", relembrou, acrescentando que o Governo compreende "perfeitamente" a situação de angústia dos trabalhadores da empresa de operações terrestres.Pedro Nuno Santos revelou ainda que há um processo de venda de ações em curso, liderado pelo Montepio. O banco recebeu luz verde por parte do tribunal para vender as ações detidas da PASOGAL."Estamos a acompanhar, temos expectativa de que o processo de venda seja concluído com sucesso", referiu o ministro, acrescentado que este passo pode significar a entrada de um sócio com capacidade financeira.

"Se o Montepio não conseguir proceder à venda, o Estado ou a TAP encontrarão solução", garantiu o ministro.



O banco Montepio, que tinha tomado posse das ações da Groundforce através de uma ação extrajudicial por incumprimento no pagamento de uma dívida de sete milhões de euros, vai passar a ser o principal acionista da empresa nos próximos dias, avançou o jornal Eco esta segunda-feira.