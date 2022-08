TAP fecha semestre com prejuízos de 202 milhões de euros

A TAP fechou o primeiro semestre do ano com prejuízos de 202,1 milhões de euros, o que representa, ainda assim, uma melhoria em relação ao mesmo semestre do ano passado, quando os prejuízos ascenderam a 493,1 milhoes de euros.













Quanto ao trimestre, "o resultado líquido é claramente negativo", admite a transportadora, que registou um prejuízo de 80,4 milhões - uma subida, ainda assim, de 37,2% em relação ao mesmo trimestre de 2021. A TAP sublinha, no entanto, uma tendência de recuperação, com mais passageiros e mais partidas.



No entanto, os custos operacionais também subiram, ascendendo a 782,7 milhões, mais 92,5% em comparação com o segundo trimestre de 2021, justificados pelo "maior nível de atividade", diz a empresa.



Entre os gastos operacionais, um dos que mais pesa, tanto na análise do trimestre como do semestre, são os combustíveis para aeronaves, que representaram um gasto 200% superior.



Já o EBITDA (resultados antes de juros, impostos, amortizações e depreciações) registou pelo quarto trimestre consecutivo um valor positivo e alcançou 156,8 milhões de euros.

Os resultados trimestrais e semestrais da transportadora aérea foram divulgados esta terça-feira junto da