TAP já pagou 98% dos pedidos de reembolso por voos cancelados

A TAP já efetuou o pagamento de 98% dos pedidos de reembolso por voos cancelados, feitos desde o início da pandemia, no valor de 668 milhões de euros.









Através de um comunicado divulgado esta sexta-feira, a companhia aérea portuguesa explica que, “no que diz especificamente respeito a voos cancelados e pedidos de reembolso, a TAP já processou 98% dos pedidos de reembolso efetuados a nível global desde o início da pandemia (fixando-se para esse efeito a data de 1 de março de 2020), no valor de 668 milhões de euros”.

Reagindo a uma notícia do jornal ‘Expresso’, segundo a qual a TAP “recebeu 657 milhões de euros em bilhetes para voos que ainda não se realizaram, mas que vai ter de fazer”, a “maior parte” dos quais “são viagens canceladas” devido à pandemia, a companhia considera que esta “é uma notícia positiva, pois significa que a TAP aumentou o seu volume de vendas para os voos que tinha e tem programados”. Já quanto ao relatório da PwC às contas da TAP no primeiro semestre, em que considera que o valor do prejuízo de 493,1 milhões de euros está “subavaliado”, o Governo disse esta sexta-feira que as contas da TAP “cumprem todas as normas legais”.