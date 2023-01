TAP lança voos do Porto para Luanda e torna diária ligação a Nova Iorque

A TAP vai lançar duas ligações diretas para Luanda e tornar Nova Iorque uma ligação diária a partir do Porto, contando com reforços de frequências noutros destinos internacionais, segundo um comunicado esta sexta-feira divulgado sobre a operação nos próximos meses.

De acordo com um comunicado esta sexta-feira emitido pela companhia aérea portuguesa, a TAP "duplica os voos intercontinentais no Porto em 2023", com "novos voos diretos do Porto para Luanda e voos diários para Nova Iorque" no próximo verão IATA (Associação Internacional do Transporte Aéreo), que vai do final de março até ao final de outubro.

No texto, a TAP dá conta que o voo para Luanda será inaugurado "no final de maio de 2023, com duas ligações semanais", algo que ainda "depende de aprovações governamentais".