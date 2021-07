TAP paga cinco milhões de euros em subsídios de férias à Groundforce

A TAP, enquanto acionista minoritária da Groundforce, vai pagar, até à próxima terça-feira, cerca de cinco milhões de euros em subsídios de férias e anuidades em atraso aos trabalhadores da empresa de handling, sabe o CM. O objetivo é travar as novas greves que estavam planeadas para o próximo fim de semana e que, caso se concretizassem, iriam provocar o caos nos aeroportos nacionais com efeitos devastadores para o turismo.Face à garantia dada pela companhia aérea, que detém 49,9% da Groundforce, a maioria dos sindicatos desconvocou as paralisações previstas entre 31 de julho e 2 de agosto. Apenas o STTAMP e o STAMA decidiram manter a greve enquanto os pagamentos não caírem nas contas dos trabalhadores.