TAP reduziu número de voos em 72% em janeiro deste ano

A TAP reduziu, em janeiro deste ano, o número de voos em 72% e a capacidade em 70% em relação ao mesmo mês de 2020, devido às medidas restritivas decretadas por todo o mundo para controlar a pandemia.

Na sua 'newsletter' interna, a que a Lusa teve acesso, a companhia aérea adiantou que "em janeiro manteve-se a tendência decrescente a que se assistiu em novembro e dezembro, no que respeita a número de voos e capacidade (ASK - Available seat kilometer), comparando com o período pré-pandemia", acrescentando que "reduziu em 72% o número de voos e em 70% a capacidade face a janeiro de 2020".

A companhia nota que esta "tendência decrescente é também visível na evolução do número de voos, ao longo dos últimos meses, após a ligeira recuperação que se verificou no verão", adiantando que "a taxa de ocupação média global da TAP, quando ponderada com o volume de voos realizados em cada mês, entre setembro e novembro de 2020, é de 50%, vinte e nove pontos percentuais abaixo da taxa média global de 2019".