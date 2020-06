TAP vai ser nacionalizada por falta de acordo com os privados

A TAP vai ser nacionalizada devido à falta de acordo entre o Estado e os acionistas privados em torno do empréstimo de 1,2 mil milhões de euros, avança o jornal Expresso.



A administração da Atlantic Gateway inviabilizou a aprovação do empréstimo do Estado à companhia aérea, o que levou à rutura com o Governo, informa o semanário.



O diploma de nacionalização vai seguir para a Presidência do Conselho de Ministros.