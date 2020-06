Tarifa do gás natural baixa 3,3% em julho 

A tarifa do gás natural vai baixar 3,3% já a partir de julho para os clientes residenciais, e de pequenos comércios, no âmbito de uma revisão trimestral de preços do mercado regulado.Numa fatura mensal de 23,07 euros, representa uma poupança de 71 cêntimos.O anúncio foi feito ontem pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos e reflete a queda de preços internacionais.Em outubro, os preços voltam a baixar 2,2%.