A tarifa do gás natural deverá subir 0,8% a partir de outubro, segundo a proposta da Entidade Reguladora para os Serviços Energético, mas que ainda vai a conselho tarifário.



Esta aumento diz apenas respeito ao mercado regulado, pelo que os preços variam em função da decisão das empresas. Numa fatura média mensal de um casal com dois filhos, com o valor de 20,31 euros, o aumento na fatura será de 15 cêntimos mensais.

Ver comentários