As tarifas do mercado regulado do gás natural e da eletricidade aumentam cerca de 3% a partir de 1 de abril, anunciou esta terça-feira a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE). A subida extraordinária reflete os aumentos dos últimos meses nos preços grossistas da energia, agravados pela guerra entre a Ucrânia e a Rússia.