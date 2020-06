A taxa de desemprego baixou em março para 6,2%, revelou esta terça-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE). O número é mais baixo do que o verificado em fevereiro, inferior ao que o que se registava três meses antes e também menor do que o do período homólogo. Porém, há menos 26,2 mil pessoas a trabalhar, o que sugere que muitos dos trabalhadores que perdem o emprego passam diretamente para uma situação de inatividade, não contando como desempregados.



Em atualização

Ver comentários