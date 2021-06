Taxa de desemprego cai em março para 6,6% em cadeia mas sobe em termos homólogos

A taxa de desemprego foi de 6,6% em março, menos 0,2 pontos percentuais face a fevereiro e mais 0,3 pontos percentuais em termos homólogos, segundo o INE, que estima uma subida para 6,9% em abril.

De acordo com as "Estimativas Mensais de Emprego e Desemprego" divulgadas esta segunda-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), em março, população desempregada diminuiu 3% em relação a fevereiro de 2021, tendo aumentado 4,9% por comparação com março de 2020.

A taxa de desemprego, segundo o conceito da Organização Internacional do Trabalho (OIT), situou-se em 6,6%, menos 0,2 pontos percentuais em relação ao mês anterior e mais 0,3 pontos percentuais do que um ano antes.