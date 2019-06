Taxa de desemprego estagnada em 6,5%

Os números do INE revelam que em março tanto a população empregada, como a desempregada diminuíram: ou seja, houve menos pessoas a participar no mercado de trabalho (face a fevereiro, houve menos 12,2 mil pessoas consideradas como população ativa). Mas o número de empregados recuou mais do que os desempregados.

A taxa de desemprego mensal estagnou em março em 6,5%, revelou esta segunda-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE). A expectativa é que em abril suba para 6,7%, adianta o organismo.Estes dados do desemprego estão ajustados de sazonalidade e têm uma amostra diferente do cálculo revelado com periodicidade trimestral (no trimestre, a taxa ficou em 6,8%). Além disso, os valores provisórios são frequentemente sujeitos a revisões. Seja como for, é visível que o ritmo de melhoria das condições do mercado de trabalho tem vindo a baixar.Enquanto a população desempregada recuou 0,7%, o equivalente a 2,2 mil pessoas, o número de trabalhadores diminuiu 0,2%, que corresponde a menos 10 mil pessoas com emprego.