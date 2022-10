Taxa de desemprego na OCDE aumentou ligeiramente para 4,9% em agosto

A taxa de desemprego na OCDE aumentou ligeiramente em agosto, para 4,9%, contra 4,8% em julho, tendo sido de 4,9% em junho, foi anunciado esta segunda-feira.

Num comunicado divulgado esta segunda-feira, a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico (OCDE) sublinha que a taxa de desemprego era inferior ou igual à registada antes da pandemia em 80% dos países da OCDE.

Em agosto, o número de trabalhadores desempregados na OCDE aumentou ligeiramente pela primeira vez desde abril de 2021, para 33,2 milhões.

A taxa de desemprego da OCDE estabilizou em agosto tanto para mulheres, em 5,1%, como para homens, em 4,7%, adianta a organização.

Em contrapartida, a taxa de desemprego da OCDE para os trabalhadores mais jovens aumentou, refletindo um aumento acentuado para homens mais jovens.

A taxa de desemprego também se manteve estável na zona euro em 6,6% em agosto, bem como num terço dos países da zona euro.

Os maiores aumentos ocorreram na Áustria e nos Países Baixos.

Fora da zona do euro, a taxa de desemprego caiu ligeiramente no Japão e aumentou nos Estados Unidos e de forma mais acentuada no Canadá em agosto, mas baixou ligeiramente em ambos os países em setembro, de acordo com números mais recentes.

No segundo trimestre de 2022, a taxa de emprego da OCDE, incluindo tanto os trabalhadores por conta de outrem como os independentes, atingiu o nível mais alto desde o início da série em 2005, subindo para 69,5%.

Cerca de 80% de todos os países da OCDE registaram um aumento.

A taxa de participação da população ativa da OCDE - a percentagem da população em idade ativa que está empregada ou desempregada - atingiu 73,2% no segundo trimestre de 2022, o nível mais alto registado desde o início da série em 2008.

A taxa de participação da força de trabalho feminina na OCDE atingiu 65,9% pela primeira vez desde o início da série.