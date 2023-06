Taxa de inflação em Portugal desce para 4% em maio

A taxa anual do Índice de Preços no Consumidor (IPC) diminuiu para os 4,0% no mês de maio, uma redução de 1,7 pontos percentuais (p.p) face a abril. A informação foi confirmada esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).Em comunicado, o INE explica que a desaceleração reflete "o efeito de base relacionado com os aumentos de preços da eletricidade, do gás e dos produtos alimentares, registados em maio de 2022, e a isenção de IVA para vários produtos alimentares essenciais".O Índice de inflação subjacente, que exclui as componentes de energia e produtos alimentares, também diminuiu, passando dos 6,6% para os 5,5%.A taxa de variação anual relativa aos produtos energéticos tenha recuado para os -15,5%, menos 2,8 p.p que o mês passado.No que toca à taxa dos produtos alimentares não transformados verificou-se uma descida ainda maior. Este mês, registou os 8,9%, inferior em 5,2 p.p."Excluindo a energia e os produtos alimentares não transformados, o Índice Harmonizado de Preços no Consumidor português situou-se em 7,3% em maio (8,2% em abril), acima da taxa correspondente para a área do euro (estimada em 6,9%).