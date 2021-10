As taxas de imposto que serão aplicáveis aos futuros nove escalões do IRS só serão fixadas esta segunda-feira, pouco antes da entrega da versão final do Orçamento do Estado para 2022. O desdobramento de escalões obriga a uma redefinição de todas as taxas marginais de imposto que devem ser cobradas, apurou o CM junto de fonte oficial das Finanças.