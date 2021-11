A presidente do Banco Central Europeu (BCE) disse esta quarta-feira, em Lisboa, ser “muito improvável” que estejam reunidas as condições para subir as taxas de juro em 2022. Christine Lagarde participou esta quarta-feira nas comemorações do 175º aniversário do Banco de Portugal (BdP).









Analistas europeus têm antecipado mexidas nas taxas de juro, bem como um travão na compra de dívida pelo BCE, como resposta à subida da taxa de inflação, que em setembro atingiu 3,6% na União Europeia. Mas Lagarde tem dado sinais de que tenciona prosseguir com a atual política financeira definida para combater os efeitos da pandemia.

Falando acerca das três condições que “precisam de ser satisfeitas antes de as taxas começarem a subir”, Lagarde considerou que no próximo ano ainda não estarão reunidas as condições para a subida.









No aniversário do Banco de Portugal, Mário Centeno disse que até 2025 a instituição quer contribuir para a recuperação económica nacional, com “aconselhamento fundamentado sobre o desenho de políticas públicas”.