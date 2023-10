O Estado vai arrecadar com taxas e multas, em 2024, cerca de 9,7 milhões de euros por dia. Por esta via, a receita total com taxas e coimas ultrapassará os 3,5 mil milhões de euros. Face a 2023, este tipo de receita aumenta apenas cerca de 1,2%, mas, desde 2016, primeiro Orçamento do Estado elaborado pelo Governo de António Costa, o crescimento atinge 92%, depois de ter tido um aumento de quase 12% nos Governos de Passos Coelho.









