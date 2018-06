Taxify vai estrear-se no Porto e está a recrutar motoristas

A plataforma de transportes quer entrar na invicta "nas próximas semanas".

Por Jornal de Negócios | 13:08

A Taxify, que se estreou em Lisboa em Janeiro, vai chegar ao Porto já nas próximas semanas, estando a recrutar motoristas para preparar o lançamento.

De acordo com um com comunicado da plataforma de transportes, "os motoristas e gestores de frota da cidade invicta também já podem registar-se no site da plataforma para começar a conduzir com a Taxify nas próximas semanas".

"Após seis meses de crescimento na capital, chegou a altura de rumarmos ao norte do país para oferecer melhores condições aos motoristas e tarifas mais acessíveis aos utilizadores portuenses", refere David Ferreira da Silva, responsável pela Taxify em Portugal, citado no comunicado.

A plataforma de mobilidade europeia completou recentemente uma ronda de investimento de 175 milhões de dólares liderada pelo grupo automóvel Daimler. "Esta ronda de investimento mais recente permitirá avançar com o lançamento da Taxify no Porto nas próximas semanas", acrescenta David Silva.

Fundada por Markus e Martin Villig, a Taxify foi lançada em 2013 operando actualmente em mais de 20 países a nível global.