Telepizza e Pizza Hut fazem acordo para Europa e América Latina

Pizza Hut é a maior cadeia de restaurantes de pizza em todo o mundo.

Por Lusa | 08:30

As empresas Telepizza e Pizza Hut alcançaram um acordo estratégico para aumentar o crescimento na América Latina (excluindo o Brasil), Caraíbas, Portugal, Espanha, Andorra e Suíça, anunciaram esta quarta-feira as companhias de restauração.



A Pizza Hut, atualmente com 17 mil restaurantes em mais de uma centena de países, duplica a presença nas regiões previstas pelo novo acordo passando a ser a primeira empresa do género na América Latina e Caraíbas, em número de estabelecimentos, e consolida a posição como a maior cadeia de restaurantes de pizza em todo o mundo.



O grupo Telepizza vai poder abrir, pelo menos, 1.300 novos estabelecimentos durante os próximos dez anos e passa a adquirir o maior número de licenças para representar a Pizza Hut, em todo o mundo.