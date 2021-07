Termina hoje votação do relatório final da comissão de inquérito ao Novo Banco

A votação do relatório final da comissão de inquérito parlamentar ao Novo Banco e das propostas de alteração apresentadas pelos diferentes partidos termina hoje, ao fim de dois dias.

A versão preliminar do relatório final da Comissão Eventual de Inquérito Parlamentar às perdas registadas pelo Novo Banco e imputadas ao Fundo de Resolução, elaborado pelo deputado do PS Fernando Anastácio, mereceu várias críticas de PSD, BE, PCP, CDS-PP e Iniciativa Liberal, que apresentaram várias dezenas de propostas de alterações.

Com o objetivo de contribuir para "consensualização" do documento, o relator anunciou na segunda-feira, quando arrancaram estas votações finais, integrar cerca de 80 propostas apresentadas pelos partidos na sua própria versão do relatório (55 do PSD, 16 do BE e cinco do PCP e da Iniciativa Liberal).