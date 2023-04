Tesla corta preços nos EUA pela terceira vez este ano

Model 3, com a versão mais barata (tração traseira) a ter um preço-base de 44.990 euros, e de aproximadamente quatro mil euros no Model Y, passando a versão mais barata do SUV da Tesla a custar 46.990 euros.

A Tesla cortou os preços nos EUA, tendo as maiores reduções sido feitas nos seus modelos mais caros, o Model S e o Model X. Esta é a terceira redução de preços da marca no mercado norte-americano este ano.O CEO da fabricante de veículos elétricos, Elon Musk, indicou que o grande objetivo é aumentar o volume de vendas mesmo que sacrificando as margens de lucros.O Model S custa agora nos EUA 84.990 dólares (77.902 euros ao câmbio atual) em termos de preço-base, menos cinco mil dólares do que no mês passado. Já o Model X tem um preço de entrada de 94.990 dólares (87.068 euros), igualmente menos cinco mil dólares do que em março.A Tesla tem sido um dos fabricantes automóveis que mais tem recorrido à redução de preços para atenuar a quebra na procura num contexto de inflação e de subida das taxas de juro.A fabricante entregou 422.875 veículos em todo o mundo no primeiro trimestre, mas os modelos S e X somaram apenas 10.695 unidades.No caso do Model 3, o corte no preço foi de apenas mil dólares, colocando o preço-base em 41.990 dólares (38.488 euros), ao passo que no SUV Model Y, que é agora o modelo mais popular da marca, a descida cifrou-se em dois mil dólares, para os 49.900 dólares (45.739 euros).Em Portugal, tal como noutros mercados, a Tesla cortou os preços por uma vez este ano. A redução surgiu logo em janeiro e abrangeu o Model 3 e o Model Y, que representam quase a totalidade das vendas em Portugal - que dispararam nos primeiros três meses do ano - com descidas de cerca de 10 mil euros no