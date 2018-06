Thierry Liggonière substitui Carlos Lacerda como CEO da ANA

Lacerda vai manter-se na empresa como membro não executivo da administração.

Por Lusa | 11:30

Thierry Liggonière, até agora diretor de operações da ANA-Aeroportos de Portugal, vai substituir Carlos Lacerda no cargo de presidente executivo da gestora dos aeroportos nacionais, informou fonte oficial da empresa à agência Lusa.



Sem divulgação de calendários, a informação sobre o novo CEO foi avançada na edição desta segunda-feira do jornal Negócios, citando José Luís Arnaut, presidente não executivo da ANA.



Para Arnaut, o atual 'chief operating officer' Thierry Liggonière é a "solução natural", por estar na empresa desde 2014 e "conhecer a operação como ninguém e tem sido o interlocutor do processo de negociação do Montijo (novo aeroporto complementar em Lisboa)".



O mesmo jornal referiu que Carlos Lacerda vai manter-se na ANA como membro não executivo da administração e regressa à SAP, como vice-presidente da empresa de softwares.



Outras mudanças passam pela nomeação de novos membros da comissão executiva: Francisco Pita e Chloé Lapeyne.



A ANA é detida pelos franceses da Vinci desde 2012.