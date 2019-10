Tomás Correia demite-se da liderança do Montepio

O presidente da Associação Mutualista Montepio Geral, Tomás Correia, pediu esta quinta-feira escusa da liderança da instituição durante a reunião do Conselho Geral, apurou o CM.



Na presidência da instituição desde 2008, Tomás Correia deverá, no entanto, continuar à frente dos destinos da mutualista até que o Conselho Geral designe uma data para o abandono efetivo de funções.





A reunião de quinta-feira foi a última daquele organismo e antecipa a assembleia-geral do próximo dia 4 de novembro, onde serão aprovadas as alterações estatutárias necessárias para que o Montepio se adapte aos novos requisitos do Código Mutualista.A Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF) será o novo órgão regulador das entidades mutualistas e ainda não se pronunciou sobre os requesitos de idoneidade de Tomás Correia.O processo de pedido de registo está na ASF desde março passado, mas com a mudança de administração daquele organismo, com a nomeação de Margarida Côrrea de Aguiar para a presidência, nada foi ainda comunicado aos órgãos da Associação Mutualista Montepio Geral.