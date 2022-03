Trabalhadores da Super Bock validam princípio de acordo com aumento salarial de 2%

Os trabalhadores da Super Bock Bebidas deram 'luz verde' a um princípio de acordo apresentado pelos sindicatos, com um aumento salarial de 2%, com garantia mínima de 30 euros, e 25 dias de férias, foi esta terça-feira anunciado.

"Os trabalhadores da Super Bock Bebidas, reunidos esta terça-feira em plenário, validaram o princípio de acordo apresentado pelos sindicatos", lê-se numa nota divulgada pelo Sindicato dos Trabalhadores da Agricultura e das Industrias de Alimentação, Bebidas e Tabacos de Portugal (SINTAB).

Este acordo, que vai ser assinado entre os sindicatos e a empresa, prevê um aumento salarial de 2%, com garantia mínima de 30 euros, 25 dias de férias e a diminuição do horário de trabalho, com definição de tolerância de ponto em 31 de dezembro, tal como já acontece na véspera de Natal.

Segundo o SINTAB, o acordo, que resulta de uma negociação que começou no início do ano, acontece depois de em 2021 a empresa ter aplicado, de forma unilateral, um aumento de 1,5%, que tem agora de ser projetado na tabela salarial.

Para a estrutura sindical, este acordo enquadra a recuperação do poder de compra dos trabalhadores, mas não repõe todos os direitos consagrados nos Instrumentos de Regulamentação Coletiva (IRCT), nomeadamente, o valor do trabalho suplementar e os créditos de descanso compensatório.

No ano passado, os trabalhadores da Super Bock Bebidas, empresa sediada em Matosinhos, fizeram várias greves, por aumentos salariais, pela valorização do trabalho, pela "projeção da riqueza criada" pelo empregador, e contra "a posição irredutível da administração em não evoluir a sua proposta no sentido de a aproximar à dos trabalhadores, respeitando a lógica negocial que se exige, e os sindicatos empregaram".