Os sindicatos dos pilotos, tripulantes e técnicos de manutenção reclamaram esta quarta-feira uma gestão “eficiente” e “transparente” da TAP, seja num modelo público ou privado, enquanto a Comissão de Trabalhadores rejeitou a privatização e os sindicatos de terra a defenderam. A transportadora aérea é o tema do debate no Parlamento marcado para esta quinta-feira, por iniciativa do PSD, depois de uma audição, esta quarta-feira, em sede de comissão especializada, a pedido do PCP.









