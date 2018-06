Trabalhadores e administração da Autoeuropa retomam negociações este mês

Em causa a remuneração do trabalho ao domingo. Trabalhadores suspenderam pré-aviso de greve.

A Comissão de Trabalhadores (CT) da Autoeuropa disse esta quinta-feira que a administração da empresa se comprometeu a retomar ainda em junho as negociações sobre a remuneração do trabalho ao domingo.



"Hoje [quinta-feira], durante a manhã, reunimos novamente a pedido da empresa, a qual nos transmitiu que está em condições de retomar as negociações, brevemente, ainda no mês de junho", disse, em comunicado, a CT.



Na quarta-feira, a Comissão de Trabalhadores esteve reunida com os sindicatos representativos dos trabalhadores da fábrica de automóveis de Palmela, onde foi acordada a emissão de pré-avisos de greve ao trabalho extraordinário "como resposta à falta de vontade negocial", medida que, entretanto, foi suspensa face à resposta da administração.



No mesmo dia, a CT fez chegar à administração da Volkswagen Autoeuropa um abaixo-assinado, que exigia a criação de condições para o regresso à negociação.



"A Comissão de Trabalhadores destaca, acima de tudo, a unidade dos trabalhadores demonstrada nos últimos plenários realizados, a subscrição massiva ao abaixo-assinado e a disponibilidade para outras formas de luta, como aspetos decisivos para a alteração da posição da administração, tendo esta vindo ao encontro da primeira exigência dos trabalhadores", concluiu.



Em causa está a compensação a atribuir pela laboração contínua a partir de agosto próximo.