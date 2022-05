Trabalhadores em 'lay-off' recuam em abril para valor mais baixo desde julho 2020

O número de trabalhadores em 'lay-off' tradicional, previsto no Código do Trabalho, caiu em abril para 4.498, o valor mais baixo desde julho de 2020, segundo as estatísticas mensais divulgadas pela Segurança Social.

"O número de beneficiários de prestações de 'lay-off' (concessão normal, de acordo com o previsto no Código de Trabalho) situou-se em 4.498 pessoas, em abril de 2022", lê-se na síntese estatística elaborada pelo Gabinete de Planeamento e Estratégia (GEP) do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.

"Este número é o mais baixo desde julho de 2020", sublinha o GEP.

As prestações de 'lay-off' processadas em abril diminuíram em 44,1% face ao mês anterior e em 50,1% na comparação homóloga.

De acordo com os dados, a maioria dos trabalhadores em abril estava abrangida pelo regime de redução de horário de trabalho, totalizando 3.679, menos 449 do que no período homólogo.

O regime por suspensão temporária do contrato de trabalho foi atribuído a 819 pessoas em abril.

Estas prestações foram processadas para 116 entidades empregadoras.