Trabalhadores em layoff tradicional atingem em fevereiro valor mais alto desde 2005

O número de trabalhadores em layoff tradicional, ou seja, no regime previsto no Código do Trabalho, mais do que duplicou em fevereiro face a janeiro, atingindo 10.599, o valor mais alto desde março de 2005.

As estatísticas mensais da Segurança Social, publicadas na segunda-feira, mostram que em fevereiro foram pagas 10.599 prestações de layoff ao abrigo da concessão normal, prevista no Código de Trabalho, um aumento mensal de 115,8%, correspondendo a mais 5.687 trabalhadores.

O valor registado em fevereiro é o valor mais elevado da série de estatísticas publicada pela Segurança Social, que se inicia em março de 2005.