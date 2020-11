Trabalhadores em layoff vão ter 100% do salário

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 24.11.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para ler todos os Exclusivos CM durante o dia 24.11.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Consulte a aplicação MBway no seu telemóvel e aceite a transacção ok Autorizo receber, por e-mail e/ou SMS ofertas e promoções especiais Cofina Media, S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Cofina. Envio de factura simplificada?

Para pagar apenas com o seu número de telemóvel, adira ao MBway Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Exclusivos Se é assinante faça login Assinatura Digital Acesso à edição digital e a todos os conteúdos exclusivos do site no pc, tablet e smarphone Assine já 1 mês/1€ Para ler este e todos os EXCLUSIVOS DE HOJE no site 1€ (IVA incluído)

UTILIZE O

Era uma das bandeiras do PCP e o PS decidiu esta segunda-feira secundá-la, ao avançar com uma proposta de alteração ao texto do Orçamento do Estado para 2021 apresentado pelo Governo. No próximo ano, todos os trabalhadores em layoff, seja no regime simples adotado após a pandemia ou o que o Código do Trabalho prevê, vão receber o salário a 100%.A proposta que esta segunda-feira foi entregue no Parlamento deixa ...