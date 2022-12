Patrões e sindicatos não veem com bons olhos o próximo ano, marcado por uma inflação muito elevada, aumento da fatura energética, subidas das prestações dos créditos à habitação e salários que não repõem o poder de compra perdido em 2022.



Segundo o ‘Guia do Mercado Laboral 2023’, analisado esta sexta-feira no ‘Expresso’, 61% das empresas preveem atualizações salariais até 4,9% para o próximo ano, um número abaixo dos 8% de inflação esperado para este ano pela Comissão Europeia.









