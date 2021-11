O tráfego nas autoestradas cresceu, até setembro, 5,5% face a igual período do ano passado. A circulação continua, no entanto, longe do volume do período pré-pandemia, de acordo com a Associação Portuguesa das Sociedades Concessionárias de Autoestradas (APCAP).A retoma progressiva do tráfego nas autoestradas nacionais ainda não atingiu os valores de 2019, mantendo uma queda superior a 10% face a esse ano.