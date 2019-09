Tráfego mensal do uso de telefone fixo é de 70 minutos por mês

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18.09.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Há cada vez mais clientes com telefone fixo, mas cada vez menos a usá-lo para comunicar. Em média, o tráfego mensal do telefone fixo no primeiro semestre do ano foi de 1h10 minutos, menos de metade do que se registava em 2013, segundo dados da Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom).A maioria das chamadas realizadas nos seis primeiros meses do ano foram efetuadas entre telefones fixos, ou seja, 49 dos 70 minutos de conversaçã... < br />