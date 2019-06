Tráfego rodoviário aumenta com mais seis mil carros a atravessarem pontes

Evolução de tráfego rodoviário na 25 de Abril e Vasco da Gama

A rede nacional de autoestradas registou um aumento de tráfego de 5,5% nos três primeiros meses deste ano. Mas uma das concessões destaca-se por ter visto disparar a circulação, a Lusoponte, que gere as duas travessias rodoviárias em Lisboa. Há mais seis mil carros por dia a cruzar as pontes que servem Lisboa, segundo o Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT).Os números de tráfego do primeiro trimestre mostram que a ponte Vasco da Gama foi a maior contribuinte para este aumento, com um acréscimo de mais 5300 carros diários, apesar de a portagem ser mais cara um euro do que a da ponte 25 de Abril, ou seja, 2,85 euros.Face aos últimos anos, os dados mostram que ao contrário da ponte 25 de Abril - que ganhou e perdeu trânsito, a Vasco da Gama tem registado um crescimento constante. O aumento registado no primeiro trimestre foi de quase 9%, superior à média nacional que, segundo o IMT, foi de 5,5%.Para além destas duas pontes, destaca-se ainda o crescimento de circulação nas áreas urbanas, nomeadamente na autoestrada de Mafra (mais 23,6%), autoestrada de Vila Nova de Gaia (A44), com mais 15,5%, Circular Regional Interior do Porto (A20), com 10,5% e CREL (A9) com 10,1%. Fora destes grandes centros, destaca-se ainda a autoestrada do Baixo Minho (A11) com mais 10,7%.