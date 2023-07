Transações de casas atingem novo máximo em 2022, mas com menor crescimento desde 2012

O número de casas transacionadas atingiu um novo máximo em 2022, de 167.900, mas registou o crescimento mais baixo (1,3%) desde 2012, com exceção do ano pandémico de 2020, divulgou esta terça-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Segundo as "Estatísticas da Construção e Habitação" do INE, no ano passado foram transacionados mais 2.218 alojamentos do que em 2021, "o registo mais elevado da série iniciada em 2009".

O valor das habitações transacionadas em 2022 ascendeu a 31.800 milhões de euros, mais 13,1% que em 2021, tendo o preço mediano de alojamentos familiares transacionados sido de 1.484 euros por metro quadrado (m2), o que corresponde a um aumento de 14,4% relativamente ao ano anterior.