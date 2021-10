Transportadores pesados de passageiros pedem ao Governo "urgente reforço" do Adaptar Turismo

A Associação Rodoviária de Transportadores Pesados de Passageiros (ARP) pediu esta sexta-feira ao Governo o "urgente reforço financeiro do Programa Adaptar Turismo", pois a dotação de 10 milhões de euros esgotou-se "em menos de 48 horas".

Em comunicado, a ARP "saúda os esforços do Governo, nomeadamente da secretaria de Estado do Turismo, no sentido de criar medidas que minimizem o impacto negativo da pandemia da covid-19 sobre a atividade das empresas", mas deixa um apelo.

"Só o reforço da dotação financeira do Programa Adaptar Turismo dará resposta a um grande número de empresas que se viram impossibilitadas de submeter as suas candidaturas, quer por dificuldades técnicas quer pelo encerramento do programa em menos de 48 horas", defende o presidente da ARP, Rui Pinto Lopes, que assina o comunicado.

Além de considerar "insuficiente" a verba do programa, a associação dá conta de que "foram detetados problemas técnicos que impediram a submissão de muitas candidaturas".

A medida Adaptar Turismo, um mecanismo de apoio ao investimento criado pelo Turismo de Portugal, viu a sua dotação orçamental esgotar em menos de 48 horas após a abertura de receção de candidaturas.

A ARP salienta que "o sucesso do Programa Adaptar Turismo depende da sua capacidade em servir todos os agentes turísticos abrangidos pela medida", acrescentando que só assim se vai atingir "o objetivo maior da recuperação económica de um setor que é essencial para a economia portuguesa e para as exportações".

A associação lembra que o turismo "foi dos setores da economia mais penalizados com a crise pandémica, que gerou a descapitalização das empresas, em muitos casos de consequências fatais para muitos negócios".

"Nesse contexto, o Programa Adaptar Turismo é um mecanismo que pode impulsionar a recuperação da atividade empresarial. Porém, a dotação do programa com apenas 10 milhões de euros é manifestamente insuficiente para servir um país com vocação turística e milhares de empresas no setor, como ficou comprovado pelo esgotamento da verba em menos de 48 horas", adverte a ARP.

O interesse suscitado pelo programa "diz bem do empenhamento" dos empresários na recuperação económica do país, e da "necessidade efetiva de um programa governamental com estas características" razão pela qual a ARP "defende o reforço urgente da dotação financeira do Programa Adaptar Turismo", conforme já recomendou à secretaria de Estado do Turismo.

"Apelamos, por isso, ao Governo da República Portuguesa que disponibilize às empresas do setor turístico os mecanismos adequados, suficientes e eficazes para, progressivamente, poderem retomar a sua atividade", defende a ARP.