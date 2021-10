Os transportadores de mercadorias vão ser compensados do aumento sucessivo do preço dos combustíveis com o alargamento da isenção de Imposto Único de Circulação (IUC), apurou o CM.Esta compensação fazia parte das reivindicações que a Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram) levou esta terça-feira para a reunião com o ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, e com o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Mendonça Mendes.