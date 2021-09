Transporte de mercadorias recuperou no segundo trimestre para níveis superiores a 2019

O transporte de mercadorias por via rodoviária, marítima e ferroviária aumentou no segundo trimestre para níveis superiores a 2019, mas o movimento de passageiros nos aeroportos, comboio e metropolitano recuou 76,0%, 34,6% e 53,3%, segundo o INE.

De acordo com o Instituto Nacional de Estatística (INE), o transporte de mercadorias aumentou em todos os modos de transporte face ao mesmo período de 2020, com "níveis superiores aos registados no período homólogo de 2019, exceto no transporte aéreo".

"Por via aérea, o acréscimo face ao segundo trimestre de 2020 foi mais significativo (+108,3%; -21,7% no primeiro trimestre de 2021), mas ainda com uma redução de 11,2% face ao segundo trimestre de 2019", refere.

Já por ferrovia registaram-se aumentos de 24,0% face ao período homólogo de 2020 (-2,4% no primeiro trimestre 2021) e de +6,4% face ao mesmo período de 2019, enquanto por via marítima houve um acréscimo de 29,7% face ao segundo trimestre de 2020 (-3,6% no primeiro trimestre 2021), registando-se também um "ligeiro aumento" relativamente ao segundo trimestre de 2019 (+0,4%).

Por sua vez, o transporte por rodovia cresceu 39,3% face ao segundo trimestre de 2020 (+7,5% no primeiro trimestre de 2021) tendo também aumentado em comparação com o segundo trimestre de 2019 (+3,1%).

No que se refere ao transporte de passageiros, de abril a junho de 2021 os aeroportos nacionais movimentaram cerca de quatro milhões de passageiros, o que representa uma diminuição de 76,0% (-86,8% no primeiro trimestre de 2021) face ao período homólogo de 2019.

Por comboio e por metropolitano foram transportados 28,2 e 32,0 milhões de passageiros, respetivamente, valores que representam reduções de 34,6% e 53,3%, respetivamente, face ao período homólogo de 2019 (-51,4% e -65,6% no primeiro trimestre 2021).

Segundo nota o INE, o metropolitano registou menos de metade dos passageiros face ao período pré-pandemia.

No segundo trimestre deste ano, o transporte de passageiros por via fluvial registou um aumento homólogo de 97,1% (-58,8% no primeiro trimestre de 2021), atingindo 3,0 milhões de passageiros e uma redução de 45,5% em relação ao segundo trimestre de 2019 e "mantendo-se ainda longe dos valores pré-pandemia covid-19".