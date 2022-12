As portagens das autoestradas vão aumentar 4,9% no próximo dia 1 de janeiro, anunciou esta quinta-feira o Governo, ficando aquém do valor proposto pelas concessionárias, baseadas na inflação. O travão a um maior aumento das portagens vai custar ao Estado 140 milhões de euros.



O valor foi avançado esta quinta-feira pelo ministro das Infraestruturas, na conferência de imprensa do Conselho de Ministros, depois de anunciar um aumento das taxas de portagem de 4,9%.









