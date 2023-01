Quase três milhões de pessoas viviam, no ano passado, em agregados desprovidos de meios financeiros para assegurar o pagamento imediato, sem recorrer a empréstimo, de uma despesa inesperada de 555 euros, valor mensal da linha de pobreza em 2021, revelou o Instituto Nacional de Estatística (INE).



Os dados constam do Inquérito às Condições de Vida e Rendimentos do INE realizado em 2022 e mostram, ainda assim, que apesar de 29,9% dos residentes em Portugal estarem integrados em famílias sem meios para pagar uma despesa inesperada, este valor registou uma baixa, ainda que ligeira, face a 2021, quando 31,1% dos cidadãos estavam nessa situação.









